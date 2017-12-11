МОК заподозрил в допинге еще трех российских лыжников

Международный олимпийский комитет (МОК) заподозрил российских лыжников Никиту Крюкова, Александра Бессмертных и Наталью Матвееву в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. Его слова приводит ТАСС.

«Комиссия МОК [под руководством Дениса Освальда — прим. «Ленты.ру»] будет рассматривать дела Крюкова, Матвеевой и Бессмертных, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил», — сказал он. Слушания пройдут 20 декабря.

Крюков на Олимпиаде-2014 в Сочи занял 13-е место в личном спринте, а также вместе с Максимом Велегжаниным завоевал серебро в командном спринте. Его МОК уже аннулировал из-за допинговых нарушений последнего. Крюков также является олимпийским чемпионом 2010 года. Матвеева в Сочи заняла 20-е место в спринте.

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Бессмертных на Играх-2014 завоевал серебряную медаль в эстафете 4 по 10 километров вместе с Дмитрием Япаровым, Александром Легковым и Велегжаниным. МОК уже аннулировал этот результат после рассмотрения дел Легкова и Велегжанина. Также Бессмертых в Сочи занял седьмое место на дистанции 15 километров классическим стилем.

5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получат возможность соревноваться под нейтральным флагом.

В ноябре МОК по итогам расследования комиссии Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову, Юлию Чекалеву и Анастасию Доценко, а также аннулировал их результаты на Олимпийских Играх-2014 в Сочи. В результате сборная России опустилась с первого на четвертое место в общем зачете.