Хоккеист Ковальчук высказался по поводу участия россиян в ОИ-2018

Нападающий сборной России и петербургского СКА Илья Ковальчук высказался по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Мы поедем на Олимпиаду. Уверен, туда надо ехать. Все прекрасно знают, где мы воспитывались и честь какой страны отстаивали все это время», — заявил хоккеист.

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По мнению Ковальчука, не нужно обращать внимание на политику. «Наше дело — ехать, биться за страну, за флаг, за родителей. Думаю, все, кто поедет на Игры, будут это делать», — добавил форвард,

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Спортсмены, которые смогут доказать, что не применяли допинг, выйдут на соревнования под нейтральным флагом. Российские лыжники и саночники решили поехать на ОИ в нейтральном статусе.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.