Вопрос об участии россиян на Олимпиаде задумали решить на референдуме

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал провести референдум о возможности участия спортсменов из России в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 8 декабря.

«Пусть народ решит. Или мы займем жесткую позицию и всех заставим [нас] уважать, или все наденем власовскую форму, олимпийскую форму и будем молчать, что есть в России русский флаг и русский гимн», — сказал либерал-демократ на пленарном заседании Госдумы.

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5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован. Всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на международные соревнования.

Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что случившееся требует глубокого анализа. Он также призвал не поддаваться эмоциям.

В ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом команда потеряла первое место в общекомандном зачете.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.