Кремль прокомментировал отстранение России от Олимпиады

Решение Международного олимпийского комитета (МОК), отстранившего сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, требует глубокого анализа, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в среду, 6 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем как выносить какие-то суждения на этот счет», — сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что Москве предстоит еще ответить на ряд вопросов, и для этого необходимы контакты с Международным олимпийским комитетом. «Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты, как будет вести контакты и ряд других технологических вопросов подлежат прояснению», — сообщил он.

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

По словам Пескова, до того как «состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным». «Ситуация серьезна, она требует глубоко анализа. Эмоциям поддаваться неверно», — повторил представитель Кремля.

5 декабря президент Международного олимпийского комитета Томас Бах объявил, что исполком МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Спортсмены, доказавшие, что не применяли допинг, смогут соревноваться под нейтральным флагом. Олимпийский комитет России (ОКР) был дисквалифицирован. Всем чиновникам из Министерства спорта России отказано в получении аккредитации на Игры в Пхенчхане.

В ноябре у сборной России отобрали 10 медалей, завоеванных в Сочи. Таким образом команда потеряла первое место в общекомандном зачете.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.