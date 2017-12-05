Россию изгнали из МОК и обязали заплатить

Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР) и его главы Александра Жукова. Об этом сообщается на сайте организации.

Отстранение объясняется связью с государственной системой сокрытия положительных допинг-проб. Также МОК обязал ОКР возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

При этом МОК рассматривает возможность частичного или полного восстановления ОКР до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Для этого российской стороне необходимо «выполнить все выдвинутые им условия».

Комитет пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко от участия в Олимпийских играх. Аналогичные санкции применены к бывшему замминистра спорта Юрию Нагорных.

На Олимпийских играх 2018 года