Мутко назвал условия выплаты 15 миллионов долларов за возвращение в МОК

Россия может выплатить 15 миллионов долларов за восстановление членства в Международном олимпийском комитете (МОК) только на основании договора с организацией. Об этом в четверг, 7 декабря, заявил вице-премьер Виталий Мутко, сообщает ТАСС.

«Если и платить, то на основании договора с МОК, а не просто так», — сказал он.

5 декабря МОК приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), а также отстранил российскую сборную от Игр-2018 по итогам расследований допинговых махинаций. Спортсмены, доказавшие свою непричастность, смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

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Помимо этого, комитет обязал ОКР возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования. Выполнение этих условий делает возможным частичное или полное восстановление Олимпийского комитета России в МОК до церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года. Президент международной организации Томас Бах отмечал, что основное требование, выдвигаемое к российской стороне для восстановления членства, состоит в достойном принятии санкций.

Под санкции попал и Виталий Мутко. Его пожизненно отстранили от посещения Олимпийских игр и любых мероприятий под эгидой МОК.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года.