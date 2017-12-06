Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК

Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своей пожизненной дисквалификации. Слова чиновника приводит ТАСС.

«Не хочу оценивать решение МОК в отношении лично меня. Не время сейчас думать о себе. В первую очередь нужно защитить спортсменов... Для нас интересы спортсмена всегда были приоритетом. Мы поддерживали легкоатлетов, которые решили выступить под нейтральным флагом, точно так же мы поступаем сейчас», — сказал Мутко.

Функционер одобрил выступление россиян на ОИ под нейтральным флагом. «Участвовать в Олимпиаде — это право спортсмена, мы будем его уважать и оказывать всестороннюю поддержку. Другое дело, нам нужно сделать все, чтобы наш спортсмен при этом не подвергался какой-либо дискриминации, имел равные возможности», — сказал он.

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5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом как в командных, так и в индивидуальных видах спорта. Пожизненное отстранение от Олимпиад получил вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.