Министр спорта прокомментировал отстранение российской олимпийской сборной

Министр спорта России Павел Колобков назвал противоречивым решение исполкома МОК по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

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«Решение противоречивое. Честная борьба всегда была в основе развития спорта в нашей стране. Пока мы не изучим официальных документов по итогам заседания исполкома МОК, давать более развернутые комментарии преждевременно. Тем не менее это уже официальная позиция, а не просто предположения», — заявил он.

5 декабря исполком МОК постановил отстранить сборную России от участия в олимпийских играх-2018 за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане под нейтральным флагом смогут россияне, доказавшие свою «чистоту».

Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Пожизненное отстранение от Олимпиад получил вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

