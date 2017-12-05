Россия извинилась перед МОК

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков извинился перед исполкомом Международного олимпийского комитета. Об этом рассказал президент МОК Томас Бах на пресс-конференции, трансляция которой доступна на сайте организации.

«Российская сторона смогла высказаться на заседании. Глава ОКР Жуков принес свои извинения. Санкции, о которых было объявлено, — это полноценное решение исполкома», — заявил Бах, не уточнив, за что именно извинился глава ОКР.

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По решению исполкома МОК Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Также российская сторона обязана возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных.

Сборная России была отстранена от участия в Олимпийских играх 2018 года. Выступить смогут только россияне, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям. Им будет позволено соревноваться под нейтральным флагом. Остальные спортсмены дисквалифицированы.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.