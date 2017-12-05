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Жуков раскрыл суть извинений перед МОК

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков извинился перед исполкомом Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами. Речь, которую он произнес во время заседания 5 декабря, опубликовал «Р-Спорт».

«Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране», — сказал Жуков.

При этом он обратил внимание исполкома на тот факт, что сейчас больше всего страдают молодые спортсмены, которые во время Олимпийских игр в Сочи не входили в состав национальной команды.

«Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике без национальной идентификации, без гимна, без флага», — подчеркнул глава ОКР.

На заседании, которое прошло в Лозанне (Швейцария), исполком МОК постановил отстранить сборную России от участия в олимпийских играх-2018 за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получать возможность соревноваться под нейтральным флагом.

Жуков и ОКР были дисквалифицированы. Также российская сторона обязана возместить расходы на проведение расследований и внести 15 миллионов долларов в создание независимой системы тестирования.

Пожизненное отстранение от Олимпиад получил вице-премьер Виталий Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Предыстория: Россия извинилась перед МОК
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