Родченков рассказал о спецпроекте российской допинг-программы

Лыжник Александр Легков был специальным проектом российской допинг-программы. Об этом рассказал информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, слова которого приводит норвежский портал VG.

Родченков заявил, что обсуждал подмену проб спортсмена с бывшим заместитем центра спортивной подготовки сборных команд России Ириной Родионовой.

«Она сказала, что считает Легкова спецпроектом. Она хотела позаботиться о нем до и после Олимпийских игр в Сочи. Родионова сказала (бывшему помощнику министра спорта Виталия Мутко) Юрию Нагорных, что лыжник хорошо реагирует на допинг-коктейль и что его результаты улучшаются», — сказал Родченков.

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По словам информатора, Легков сдавал чистые пробы до лета 2013 года. При этом лыжник знал, что делает это для подмены во время Игр. 23 февраля 2014 года Родченков поместил в антидопинговую лабораторию чистые анализы спортсмена.

По итогам расследования комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмидта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в олимпийских играх-2018 за нарушения антидопинговых правил. Выступить в Пхенчхане смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту». Они получать возможность соревноваться под нейтральным флагом. Заседание прошло 5 декабря в Лозанне.

Ранее в тот же день сообщалось, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории страдает психиатрическим расстройством. В 2011 году он совершил попытку самоубийства, а также был отправлен в психиатрический стационар.

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Также он рассказал, что о допинговой программе были осведомлены президент Союза биатлонистов России Александр Кравцов, а также бывший исполнительный директор организации, ныне глава Единой лиги ВТБ по баскетболу Сергей Кущенко.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В результате началось расследование, во время которого российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете. Легков потерял золотую медаль в лыжных гонках.