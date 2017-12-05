Назван диагноз Родченкова

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Григорий Родченков
Григорий Родченков

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков страдает психиатрическим расстройством. Его медицинскую карту в своем блоге опубликовал журналист Олег Лурье.

Согласно документам, Родченков совершил попытку самоубийства в 2011 году. Он умышленно нанес себе колото-резаную рану левой половины грудной клетки по средней ключичной линии. Во время попытки суицида функционер находился в состоянии алкогольного опьянения. В НИИ имени Склифосовского ему поставили психический диагноз: «депрессивный эпизод тяжелой степени с психотическими симптомами».

Также сообщается, что в феврале 2011-го в отношении Родченкова было возбуждено уголовное дело за незаконное хранение и сбыт 10,8 грамма сильнодействующего вещества оксандролона. Обвинения были сняты после госпитализации экс-главы Московской антидопинговой лаборатории в психиатрический стационар.

2 декабря Родченков рассказал о попытке сделать себе харакири. Он также назвал психиатрическую больницу прекрасным местом для общего развития.

Родченков переехал в США в январе 2016-го, после чего стал информатором Всемирного антидопингового агентства. Он обвинил победителей и призеров Игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент МОК проводит расследование, в результате которого российская сборная лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.

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