В сети нашлись эротические рассказы Родченкова

В сети нашлись эротические рассказы бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Они опубликованы на сайте Proza.ru.

Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов агентству «Р-Спорт», Родченков писал эротические повести под псевдонимом Виктор Конте. Автор с этим именем опубликовал три рассказа в 2007 году: «Эстонские сборы», «Пудель и мартини» и «Нефтеперерабатывающий завод».

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О том, что Родченков писал эротические рассказы, сообщила чемпионка зимних Олимпийских игр-2006 в Турине, заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова. Она уточнила, что он рассылал их знакомым врачам.

Родченков переехал в США в январе 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент Международный олимпийский комитет проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.