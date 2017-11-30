Журова рассказала об эротических виршах Родченкова

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков писал эротические рассказы знакомым врачам. Об этом рассказала чемпионка Игр-2006 в Турине, заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова. Ее слова приводит Sports.ru.

«Он искушал спортсменов, умел найти рычаги воздействия. Наша федерация — Союз конькобежцев — никогда с ним не пересекалась. Но тоже пострадала... Он, конечно, очень странный. Насколько я знаю, писал эротические рассказы и рассылал их знакомым врачам. Там, говорят, такое было...», — сказала Журова.

По словам бывшей спортсменки, Родченков был одним из переговорщиков Всемирного антидопингового агентства (WADA) и фактически работал на них. «Без согласования с WADA он бы никогда не возглавлял лабораторию. Периодически под их заказ рассказывал, как выявить допинг: этот препарат ловится так, этот выводится вот так... Мы даже подумать не могли, что он такое сотворит. Государство видело в нем человека, который борется с мировым злом», — сказала она.

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28 ноября газета The New York Times опубликовала выдержки из дневника Родченкова, в которых он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Согласно записям, за четыре дня до начала Олимпийски игр 2014 года в Сочи он передал тогдашнему министру спорта Виталию Мутко список «Дюшес», куда вошли фамилии спортсменов, чьи допинг-пробы было необходимо подменить.

Родченков переехал в США в январе 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент Международный олимпийский комитет проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и откатилась с первого на четвертое место в общем зачете.