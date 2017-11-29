Мутко не нашел времени для знакомства с обвинениями Родченкова

Вице-премьер России Виталий Мутко заявил, что у него нет времени читать опубликованные The New York Times дневниковые записи информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом сообщает РБК.

По словам вице-премьера, он не встречался с Родченковым для разработки допингового коктейля. «Все мои встречи регламентированы», — добавил политик.

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28 ноября газета The New York Times опубликовала выдержки из дневника Родченкова, в которых он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб. Согласно записям, за четыре дня до начала Олимпийски игр 2014 года в Сочи он передал Мутко список «Дюшес», куда вошли фамилии спортсменов, чьи допинг-пробы было необходимо подменить. При этом политик предложил ему исследовать возможности использования российскими спортсменами допинга и после завершения Олимпиады.

Родченков переехал в США в январе 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов. В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование, в результате которого сборная России лишилась 10 медалей ОИ в Сочи и потеряла лидерство в общекомандном зачете.



