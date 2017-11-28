Опубликованы допинговые дневники Родченкова

The New York Times опубликовала дневниковые записи информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, в которых он рассказывает об участии в российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

В записях, сделанных от руки, Родченков говорит, как проходили последние недели перед началом Олимпийских игр в Сочи. Так, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории рассказывает, что помощник бывшего заместителя центра спортивной подготовки сборных команд России Ирины Родионовой принес ему коктейль «Дюшес», состоявший из вермута и трех анаболических стероидов. Отмечается, что воздействие смеси он каждый раз проверял на себе.

Чуть позже он описывает свое возмущение от того, что работники министерства спорта по-прежнему не определились, как перевозить огромное количество контейнеров с чистой уриной из Москвы в Сочи. «Нет никакого понимания плана, это какой-то кошмар», — пишет Родченков. Также, по его словам, тогдашний министр спорта Виталий Мутко был обеспокоен тем, что российских биатлонисток поймали на допинге.

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За несколько дней до начала Олимпиады информатор осмотрел примыкающее к антидопинговой лаборатории помещение, где находилось хранилище чистой урины. Он написал, что был недоволен тем, что пробы не располагались в алфавитном порядке и не были отсортированы по видам спорта.

Согласно записям Родченкова, за четыре дня до начала Игр он передал Мутко список «Дюшес», куда вошли фамилии спортсменов, чьи допинг-пробы было необходимо подменить. При этом министр предложил ему продолжить исследовать возможности допинга после Олимпиады.

Также Родченков пишет о том, что был вовлечен в дело легкоатлетки Елены Лашмановой, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил в 2014 году.

Эти записи будут использованы комиссией Дениса Освальда, которая ведет расследование о государственной допинг-программе в России. По его результатам исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря вынесет решение о допуске сборной России на Олимпийские игры 2018 года.

Ранее 28 ноября ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Родченков выдал за список «Дюшес» медальный план на Олимпийские игры в Сочи. Отмечается, что план составляли специалисты из Канады, готовившие спортсменов своей страны к домашней Олимпиаде-2010 в Ванкувере по программе «Завладей пьедесталом».

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Также СКР выяснил, что вскрытие пробирок с допинг-пробами спортсменов было невозможно. Таким образом, ведомство опровергло показания Родченкова. Список «Дюшес», электронные письма информатора и найденные на пробирках царапины стали основными доказательствами в расследовании о существовании российской государственной системы сокрытия положительных допинг-проб.

В ноябре сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете Олимпиады в Сочи. Международный олимпийский комитет (МОК) отобрал у команды 10 медалей: две золотые в бобслее, две серебряные в биатлоне, одну золотую и три серебряные в лыжных гонках, по одной золотой и бронзовой в скелетоне.

Родченков переехал в США в январе 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.