Родченкова обвинили в подделке доказательств вины российских спортсменов

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков выдал за список «Дюшес», в который входили якобы употреблявшие допинг российские спортсмены, медальный план на Олимпийские игры в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Родченков этот список переименовал, и если изначально это был список вероятных победителей и призеров Олимпиады, составленный на основании многолетних исследований, то после он переименовал его в список допинг-контроля», — рассказал источник, близкий ходу расследования в отношении информатора. Отмечается, что план составляли специалисты из Канады, готовившие спортсменов своей страны к домашней Олимпиаде-2010 в Ванкувере по программе «Завладей пьедесталом».

«Список "Дюшес" — фантазия Родченкова. В течение ряда лет, начиная с 2010 года, канадские специалисты по менеджменту и маркетингу в области спорта проводили исследование, на основе которого вывели вероятность и явных победителей с учетом результатов на промежуточных стартах», — отметил источник.

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Как отмечается, данные о списке переданы бывшему президенту Швейцарии Самуэлю Шмиду, который расследует причастность сотрудников российского Министерства спорта к сокрытию положительных допинг-проб отечественных атлетов.

Ранее 28 ноября Следственный комитет России опубликовал данные, согласно которым вскрытие пробирок с допинг-пробами спортсменов было невозможно. Таким образом, ведомство опровергло показания Родченкова. Список «Дюшес», электронные письма информатора и найденные на пробирках царапины стали основными доказательствами в расследовании о существовании российской государственной системы сокрытия положительных допинг-проб.

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В ноябре Международный олимпийский комитет (МОК) лишил сборную России 10 медалей сочинской Олимпиады: двух золотых в бобслее, двух серебряных в биатлоне, одной золотой и трех серебряных в лыжных гонках, по одной золотой и бронзовой в скелетоне. В результате отечественная сборная лишилась первого места в общекомандном зачете Игр.

В январе 2016-го Родченков переехал в США и стал информатором WADA. Он обвинил победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.



