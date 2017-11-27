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Бобслеистов Негодайло и Труненкова лишили золотых медалей Сочи-2014

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Бобслеисты Александр Зубков (слева) и Алексей Негодайло (справа)
Бобслеисты Александр Зубков (слева) и Алексей Негодайло (справа)

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Причиной стали нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

Негодайло и Труненков лишены золотых медалей в соревнованиях четверок — такие же санкции ранее были применены к другому российскому бобслеисту Александру Зубкову. Романова и Вилухина должны сдать серебряные медали за эстафету; последняя биатлонистка также лишена награды за второе место в спринте. Помимо этого, аннулированы результаты скелетониста Сергея Чудинова.

Всем пятерым отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводящиеся под эгидой МОК.

Ранее в ноябре МОК лишил сборную России восьми медалей сочинской Олимпиады: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова в марафоне, серебра мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также двух серебряных наград Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); двух золотых бобслеиста Зубкова, еще двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной.

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