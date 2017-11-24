Отстраненный от Олимпиад российский лыжник похудел и отказался от Кубка мира

Пожизненно отстраненный от участия в Олимпийских играх российский лыжник Евгений Белов пропустит этап Кубка мира в Лиллехаммере из-за плохого самочувствия, вызванного стрессом. Об этом сообщил тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер, передает Expressen.

«После сообщения о его дисквалификации он не мог есть три дня и похудел на пять килограммов», — заявил тренер.

По его словам, Белов сможет принять участие в этапе проводящегося под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) Кубка мира в швейцарском Давосе. «Надеюсь, он сможет выступить в середине декабря», — отметил Крамер.

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17 ноября Белов выиграл гонку на международных стартах FIS в шведском Элливаре. Он стал лучшим в гонке на 10 километров коньковым стилем.

1 ноября международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно лишил Белова права выступать на Олимпийских играх. Его признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Однако решение комиссии МОК не распространяется на соревнования под эгидой FIS.