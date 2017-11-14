Сидите дома

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Кто лишает Россию Олимпиады

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Фото: Lars Baron / Getty Images

На Россию вновь обрушилась волна обвинений и критики по набившей оскомину теме допинга. Печально известный журналист ARD Хайо Зеппельт и вовсе напророчил нам пролет мимо Пхенчхана. «Лента.ру» рассказывает о том, кто и какими средствами пытается лишить российских спортсменов права участвовать в Олимпиаде-2018.

Пророчество Зеппельта

«Это продуманная работа по дискредитации России. Перед декабрем мы увидим заявления десятков спортсменов, национальных олимпийских комитетов, интервью различные, которые и создают иллюзию негативного отношения к России», — Виталий Мутко покинул пост министра год назад, но не перестал оправдывать российский спорт и развеивать иллюзии. На этот раз зампредседателя правительства в интервью ТАСС прошелся по заявлениям журналиста немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельта.

Зеппельт напророчил, что Россию не допустят к Олимпиаде в Пхенчхане, и пояснил, что 16 ноября Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в очередной раз признают несоответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Причина, по его мнению, в том, что российская сторона не выполнила предъявленные ей требования — признать вмешательство государства в антидопинговую программу и обеспечить доступ к закрытым образцам проб.

Подобный шаг всемирной организации вполне ожидаем, тем более что аналогичные вердикты в отношении РУСАДА выносились неоднократно. Кроме того, требования, озвученные WADA, и впрямь не выполнены. Допинговый скандал вокруг российских спортсменов изначально имел политический подтекст, и отечественные чиновники все как один (Ксения Собчак не в счет) отрицают факт существования допинговой системы, поддерживаемой государством. Доступ к пробам наших спортсменов WADA также не дают — их изучает Следственный комитет. В ведомстве уже заявили: никакой подмены допинг-проб российских атлетов на Олимпиаде в Сочи не было. Несмотря на это лыжников во главе с олимпийским чемпионом Александром Легковым наказали публично, лишив медалей и пожизненно отстранив от Игр.

Окончательное решение судьбы российских спортсменов и их участия или неучастия в Играх-2018 будет принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), которое состоится 5-7 декабря в швейцарской Лозанне. Какая связь между восстановлением РУСАДА в WADA и решением МОК? Правильно — никакой. Ведь перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро статус российской организации был таким же, как сейчас, что не помешало МОК допустить отечественных атлетов до соревнований (если оставить за скобками легкоатлетов, тяжелоатлетов и жертв мельдониевого скандала).

Впрочем, дыма без огня не бывает. За сутки до выступления Зеппельта генеральный директор WADA Оливье Ниггли не добавил спокойствия российским спортсменам и болельщикам. «Если Россия останется несоответствующей антидопинговому кодексу WADA, это станет одним из препятствий на пути участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. У нас есть дорожная карта, которая была всеми согласована. Мы будем считать, что российская сторона не выполнила условия, до тех пор пока в документе останутся незаполненные пункты», — сказал чиновник.

10 ноября в WADA заявили, что получили базу данных первичных исследований Московской антидопинговой лаборатории, содержащую информацию о тестированиях за период с января 2012 по август 2015 года. Следственный комитет уже отреагировал на произошедшее: выразил готовность сотрудничать с агентством для расследования возможных фактов нарушений антидопинговых правил и исследования информации, содержащейся в указанной базе, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Старые знакомые

Вообще, именно Зеппельт выступил спусковым механизмом злоключений российских спортсменов в последние годы. Информаторы Степановы, незавидная участь РУСАДА, пропущенные отечественными атлетами соревнования — все это его рук дело. При этом немец расследовал допинговые скандалы не только в российском спорте — в поле его зрения оказались Китай, Норвегия, Кения и другие страны. Но реальное наказание понесла только Россия.

Но Зеппельту до этого, похоже, совсем нет дела. Он довольно тщательно выбирает время для обвинений в адрес России, равно как и другой палач отечественного спорта — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Сбежавший в США химик продолжает бороться за справедливость: 12 ноября Родченков пообещал опубликовать новые данные о допинге в России, если МОК не отстранит наших спортсменов от грядущей Олимпиады.

По слухам, Родченков активно сотрудничает с комиссиями Дениса Освальда и Самуэля Шмидта. Первая расследует дела российских лыжников и их причастность к махинациям с допингом, вторая — причастность сотрудников Министерства спорта России к возможному сокрытию допинговых нарушений. Если они не прислушаются к его доводам — будут новые разоблачения. Правда, откуда именно Родченков черпает информацию для слива, не слишком понятно: казалось, все козыри он выложил еще в мае 2016-го.

Помимо Родченкова и Зеппельта против участия России в ОИ-2018 выступают Национальные антидопинговые агентства многих стран мира. В числе последних голос подавали голландцы и американцы. Их принципиальная позиция вряд ли напрямую повлияет на МОК, но, как известно, вода камень точит.

Слово за МОК

В данный момент призывы отстранить всех российских спортсменов от Олимпиады выглядят безосновательными. Отсутствие доказательств давно стало элементом фирменного стиля всевозможных комиссий, расследующих дела по обвинениям в допинговых махинациях в нашей стране. Отечественные лыжники уже понесли наказание — по сути ни за что.

Официальная позиция по сравнению с ситуацией перед Олимпиадой в Рио стала жестче: на этот раз звучат открытые призывы бойкотировать Игры. Российские спортсмены не станут выступать в Пхенчхане под нейтральными флагами, говорят чиновники. То же самое касается запрета на исполнение государственного гимна.

Подобные заявления вряд ли радуют президента МОК Томаса Баха. Перед Рио он сумел усидеть на двух стульях, делегировав право решать судьбу российских спортсменов международным федерациям. Убил двух зайцев: и перед влиятельными друзьями в России не замарался, и свое положение сохранил. Но некоторых отечественных атлетов пришлось принести в жертву. Жаль, что среди них оказались люди уровня Сергея Шубенкова и Елены Исинбаевой.

На этот раз все куда серьезнее. Если исполком МОК примет решение не в пользу России, это поставит под угрозу целостность олимпийского движения. Олимпийская хартия гласит, что Игры объединяют спортсменов «в честных и равноправных соревнованиях». «По отношению к странам и отдельным лицам не допускается дискриминация по расовым, религиозным или политическим мотивам», — значится в документе. Хочется верить, что нынешние боссы МОК опомнятся и смогут вернуть олимпийское движение в верное русло. Сделать это еще не поздно.

Андрей Стрельцов

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