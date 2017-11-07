Кремль опроверг господдержку допинга в российском спорте

Кремль отрицает возможность причастности российского государства к применению спортсменами допинга, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 7 ноября.

«Сейчас на повестке дня есть ряд проблемных вопросов, связанных со случаями употребления допинга, которые никоим образом не свидетельствуют о том, что эти случаи связаны с какой-то государственной поддержкой. Напротив, Россия постоянно говорит о том, что о какой-либо государственной поддержке применения допинга речи идти не может», — сказал представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос, должна ли российская сторона отказаться от участия в международных спортивных соревнованиях, если Международный олимпийский комитет (МОК) не откажется от жестких требований к сборной России или если будет принято решение о недопуске российской команды на Олимпиаду-2018 в Южной Корее.

Ранее во вторник первый заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова заявила, что российская сборная может бойкотировать зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, если организаторы запретят исполнение гимна РФ.

6 ноября в The New York Times появилась информация о том, что российский гимн может быть запрещен в Пхенчхане. МОК рассмотрит эти санкции в качестве наказания за нарушение россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Решение по допуску сборной России до Игр-2018 должно быть принято на исполкоме МОК в начале декабря.