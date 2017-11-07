Журова пригрозила бойкотом Олимпиады

Российская сборная может бойкотировать зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, если организаторы запретят исполнение гимна РФ. Об этом «Интерфаксу» рассказала первый заместитель главы думского комитета по международным делам Светлана Журова.

«Если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение запретить гимн России на Олимпийских играх 2018 года или участвовать нашим спортсменам в церемонии открытия, наша страна вряд ли поедет на Олимпиаду», — заявила Журова.

По словам политика, недопуск спортсменов до церемонии открытия Олимпиады неприемлем. «Как это? Спортсмены есть, а страны нет», — добавила депутат.

6 ноября в The New York Times появилась информация о том, что российский гимн может быть запрещен на ОИ в Пхенчхане. МОК рассмотрит эти санкции в качестве наказания за нарушения россиянами антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Решение по допуску сборной России до Игр-2018 должно быть принято на исполкоме МОК в начале декабря.