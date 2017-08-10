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Запрещенный укол

Пока россиян ловят на допинге, европейцы и американцы безнаказанно его принимают

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Фото: Lee Jin-man / AP

В последние два года российский спорт в глазах мировой общественности ассоциируется исключительно с допингом. Хайо Зеппельт, Ричард Макларен, Григорий Родченков и другие люди, давшие ход расследованию о системе государственного сокрытия положительных допинг-проб, наверняка снятся в страшных снах Виталию Мутко. Но на фоне развернувшейся в спорте антироссийской кампании случаи применения запрещенных препаратов представителями других сборных либо освещаются максимально нейтрально, либо вообще остаются без внимания. К тому же сборная России — далеко не самая «грязная» в мире. Во всяком случае, об этом свидетельствует рейтинг международного «Движения за заслуживающий доверие велоспорт» (MPCC). Кто оказался в лидерах по использованию допинга и когда перестанут предвзято относиться к российским атлетам — выясняла «Лента.ру».

Афера по-американски

Результаты исследования MPCC выглядят весьма неожиданно. С 1 января по 30 июня 2017 года положительные тесты на допинг сдали 73 профессиональных спортсмена из США. Россияне за тот же период попались всего 24 раза. Третья позиция у Индии — 16. Четвертое-пятое места с 15 атлетами делят между собой Бразилия и Доминиканская Республика.

Самыми большими любителями допинга оказались бейсболисты, хотя представители игровых видов спорта нечасто попадаются на употреблении запрещенных препаратов. Оказавшаяся на втором месте в списке легкая атлетика, напротив, больше к этому располагает.

Вообще «Движение за заслуживающий доверие велоспорт» регулярно публикует такие отчеты, и нынешний список — лишь очередной повод напомнить, что проблемы с допингом существуют не только в России.

Олимпиада не для русских

Едва ли не главным критиком российского спорта и его системы проверки спортсменов был и остается Трэвис Тайгарт, глава Американского антидопингового агентства (USADA). Чиновник стал объектом ненависти российских болельщиков в декабре 2016 года, когда призвал Международный олимпийский комитет (МОК) временно исключить Олимпийский комитет России (ОКР) из своего состава за создание государственной системы применения допинга.

В своих утверждениях Тайгарт сослался на многострадальный доклад профессора Ричарда Макларена. Тот, к слову, незадолго до выступления главы USADA еще раз отчитался о ходе своего расследования, не сообщив практически ничего нового, но напомнив о коррумпированности российского спорта, в том числе олимпийского движения.

«МОК должен вмешаться. Честные спортсмены не будут удовлетворены, пока WADA не будет утверждена в качестве международного независимого регулятора, а ОКР не будет исключен из состава МОК до исправления всех нарушений. Также нужно запретить проведение всех спортивных соревнований на территории России», — заявил американец.

В марте 2017-го он же выступил с еще более серьезным обвинением, прямо заявив, что Олимпиады 2014 и 2016 годов были испорчены присутствием россиян-обманщиков.

«Более тысячи российских атлетов из более чем 30 видов спорта были участниками допинговой программы, организованной, как было доказано, российскими официальными лицами. На Игры в Рио-де-Жанейро приехали десятки российских спортсменов, хотя они и не участвовали в антидопинговых программах, заслуживающих доверия», — весьма категорично высказался Тайгарт.

Он, впрочем, не единственный спортивный функционер, ополчившийся на российских атлетов. Его риторику практически копировали глава Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) Дэвид Кенворти и бывший тренер российской женской команды по биатлону Вольфганг Пихлер.

В июне о санкциях в отношении российских спортсменов внезапно заговорил и глава МОК Томас Бах, до этого занимавший нейтральную позицию в допинговом скандале. В интервью The New York Times он припомнил Олимпиаду в Сочи и пообещал, что россияне расплатятся за прошлые ошибки.

Им можно, а нам нет?

Разговоры типа «а у вас не лучше» — удел заведомо проигравших. Но для объективной оценки происходящего не только в российском, но и в мировом антидопинговом движении не стоит валить всю вину лишь на российских спортсменов. Статистика MPCC лишний раз напоминает, что запрещенные препараты едят, вкалывают и втирают во всем мире.

И взлом хакерами из Fancy Bears базы ADAMS лишний раз показал: спорт высших достижений давно превратился в соревнование фармакологов. Титулованные и статусные американки Винус и Серена Уильмс (теннис), Симона Байлз (спортивная гимнастика) и Делле Донн (баскетбол) употребляли сильнодействующие препараты. Разумеется, не только они: в списке числятся теннисист Рафаэль Надаль, баскетболист Милош Теодосич. Здесь же и российский боксер Миша Алоян, но он — единственный, кто выступает за бело-сине-красный флаг.

Звезды мирового спорта принимают допинг потому, что им разрешил врач. Их ловят, но им достаточно показать рецепт, чтобы сохранить репутацию. Россияне делают это без заветной подписи доктора, и... все заканчивается весьма грустно. Но где разница? Обе стороны стимулируют свои возможности запрещенным, по сути, путем, но кто-то ищет лазейки, а кто-то жульничает по-честному.

Из-за отдельных (и, стоит признать, многократных) случаев применения допинга страдают и спортсмены, в чистоте которых не сомневается, наверное, даже Трэвис Тайгарт. Достаточно вспомнить полностью дисквалифицированную российскую сборную по легкой атлетике, часть которой все же допустили к участию в чемпионате мира в Лондоне. Но чести защищать цвета национальной команды они лишены: все 19 спортсменов выступают под нейтральным флагом. При этом от Сергея Шубенкова и Марии Ласицкене можно и нужно ждать медалей. Сергей, к слову, ее уже принес, финишировав с серебром в беге на 110 метров с барьерами.

Спорт не свободен от допинга. Понятно, что только ярый патриот станет доказывать, что никто из русских атлетов допинг не принимал и принимать не будет. Здравый смысл подсказывает: пристрастие к запрещенным препаратам — не черта русского национального характера. Американцы, британцы, немцы — не все, но многие «сидят» на допинге, кто-то в тайне, а кто-то и в открытую, прикрываясь листочком с терапевтическим исключением. Но по неведомой причине национальные олимпийские комитеты этих стран не призывают выгнать их из мирового спортивного сообщества.

Евгений Бакин

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