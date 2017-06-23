Бахнули из МОК

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, известный аккуратной и дружественной по отношению к России позицией, неожиданно изменил риторику. Почему немец пригрозил России санкциями за зимнюю Олимпиаду в Сочи и стоит ли опасаться бана нашей команде на Играх-2018 в Пхенчхане — разбиралась «Лента.ру».

«У нас сложилось впечатление, что некоторые люди в России считают, что если решение проблем отложат на будущее, то прошлое будет забыто. Но невозможно забыть произошедшее в Сочи. Мы ясно дали понять, что за прошлое должны быть санкции», — сказал Бах в интервью The New York Times. Кстати, беседовала с ним та же журналистка по имени Ребекка Руис, которая более года назад брала интервью у скандально известного экс-профессора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Глава МОК также добавил, что хочет разобраться с российской проблемой как можно быстрее. «Санкции будут введены не позднее октября, но, чтобы их ввести, нам нужно узнать, как глубоко была внедрена система манипуляций. С одной стороны, мы видели, что говорит президент России: "Да, у нас была такая проблема, мы должны ее признать". С другой стороны, есть некоторые чиновники правительства или депутаты, которые пытаются все игнорировать», — добавил Бах, чем окончательно дал понять: с недоверием и подозрением к России теперь относятся даже в МОК.

Это заявление многими воспринялось как настоящая сенсация, хотя и вызвало поначалу скепсис: дескать, могли неправильно перевести. Ну разве мог Бах, который ранее о допинге в России говорил исключительно в дипломатическом ключе, «мол, ничего не доказано, мы не можем наказывать невиновных», так резко изменить позицию? Оказывается, мог. Подлинность его высказываний подтвердили ТАСС в пресс-службе Международного олимпийского комитета.

Что же заставило Баха впервые заговорить о санкциях против России? Как ни странно, определенную роль могло сыграть СМИ, с которым общался функционер. The New York Times — американское издание, а само интервью Бах давал в Вашингтоне в преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом. Когда публичный человек приезжает в страну и разговаривает с изданием из этого государства, то частенько его риторика совпадает с лейтмотивом местной политики. Понятно, что слова максимально дружелюбные, как любой артист не жалеет лестных слов в адрес города, в котором выступает. Вероятно, похожий вопрос Баху задали в Москве российские журналисты, и он высказался в привычном ключе: «Мы ведем расследование. Если факты нарушений будут доказаны, то мы накажем виновных».

Владимир Путин и Томас Бах Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Другая, наиболее серьезная причина, почему Бах заговорил о санкциях, — его плотное общение с Ричардом Маклареном — членом специальной комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), автором доклада о допинге в российском спорте. После мартовской встречи с канадским юристом олимпийский чемпион 1976 года сделал заявление о невозможности отстранения всей сборной России от Олимпиады в Рио, так как на момент расследования МОК мог принимать лишь промежуточные решения. Сейчас же после второго доклада Макларена в распоряжении МОК есть полный отчет о допинге в России с доказательствами, пусть и не самыми очевидными.

Вполне вероятно, что Макларену удалось повлиять на позицию главы Международного олимпийского комитета. Если это так, то сборной России не стоит ждать хороших новостей в преддверии зимней Олимпиады — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Нельзя исключать даже дисквалификации команды в полном составе. Косвенно на это намекнул член МОК Герхард Хайберг, заявивший, что было ошибкой не отстранять Россию от участия в Рио-2016. «Мы должны быть жестче в следующий раз», — недвусмысленно намекнул Хайберг.

Подлить масла в огонь взаимоотношений Томаса Баха и России могли и хакеры Fancy Bear. 20 июня они выложили в открытый доступ переписку представителей МОК с Ричардом Маклареном. Канадский юрист выразил недовольство, что Международный олимпийский комитет опубликовал открытое письмо своего генерального директора Кристофа де Кеппера о нехватке в докладе WADA доказательств применения российскими спортсменами допинга. В этой переписке также присутствует скепсис со стороны директора МОК по правовым вопросам Говарда Стаппа. «Мне кажется, или его первый доклад ставил целью не допустить Россию до Олимпиады в Рио? А второй до Пхенчхана?» — написал он и отметил, что комитет всегда выступал за разбор каждого нарушения в отдельности без применения коллективной ответственности.

Против нее высказался и президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель, давний сторонник России. С его точки зрения, отстранение нашей сборной от Игр-2018 абсолютно невозможно. «Я не вижу такой угрозы. В России было организовано допинг-тестирование в сезоне КХЛ. Я не вижу никакой проблемы. Я бы сравнил хоккей сейчас с чистым, отмытым домом. В хоккее нет никаких проблем, возможно, они есть в других федерациях. Я не вижу никакой опасности для ИИХФ в плане участия сборных в Олимпийских играх», — приводит слова Фазеля «Р-Спорт». Это внушает оптимизм, но окончательное решение об участии российской хоккейной сборной принимать будет не он, а МОК.

Ричард Макларен Фото: Maurizio Gambarini / DPA / Globallookpress.com

Российская конькобежка, олимпийская чемпионка Турина-2006 Светлана Журова удивилась высказываниям Томаса Баха о возможных санкциях в отношении России. «Заметьте, наши спортсмены выигрывают, несмотря на то, что сегодня уже никакого допинга в нашей стране быть не может в принципе, мы полностью все контролируем. Все наши анализы увозят за границу и там проверяют, и нет ни одного случая. Получается, они тогда на допинге выигрывали, а сейчас без допинга?» — выразила недоумение Журова в интервью RNS. По ее словам, если МОК все же будет применять к России санкции, то ответить спортсменам будет нечем. Разве что бойкотировать Олимпиаду, но проблему это не решит.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Томаса Баха политическим. «Вся история в отношении допинга и России была политизирована от начала до конца. По-моему, всем очевидна мотивация, тем более сейчас. Это был удар по российскому спорту. Наверное, это была часть изоляционной политики, которую объявили США при администрации Обамы», — приводит слова Захаровой «Интерфакс».

Было ли высказывание Баха политическим или оно основано только на фактах — вопрос не основной. Главное — что последует за этим интервью. Отстранят сборную России от Олимпиады в Пхенчхане полностью, частично или допустят в полном составе — сейчас можно только гадать. Ответ на этот вопрос Бах обещал дать в октябре. Подождем.