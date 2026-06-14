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Забота о себе
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15:30, 14 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач раскрыла предельный срок хранения окрошки

Гастроэнтеролог Бутенко: В холодильнике хранить окрошку можно не более 12 часов
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lika Mostova / Shutterstock / Fotodom

Летом риск порчи окрошки и, как следствие, отравления особенно высок, предупредила гастроэнтеролог и гепатолог «СМ-Клиники» Елена Бутенко. Предельный срок хранения этого популярного блюда она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Бутенко, если окрошка длительное время находится вне холодильника, риск пищевого отравления действительно существует. Уже через несколько часов при высокой температуре в продуктах начинают активно размножаться бактерии, способные вырабатывать токсины. Особенно быстро этот процесс происходит летом, когда температура окружающей среды способствует росту микроорганизмов, подчеркнула Бутенко.

Врач отметила, что даже свежеприготовленные ингредиенты не гарантируют безопасность блюда при неправильном хранении. Оставлять окрошку в теплом помещении более чем на один час не рекомендуется. «Санитарные нормы допускают, что хранить полуфабрикат окрошки в холодильнике при температуре от +2 до +4 градусов можно не более 12 часов после приготовления. Однако на практике срок годности зависит не только от температуры, но и от качества продуктов, соблюдения санитарных требований во время приготовления и состава самого блюда», — рассказала Бутенко.

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Доктор пояснила, что если речь идет только о нарезанных вареных овощах без жидкой основы, то такая заготовка может храниться в холодильнике до двух суток. При добавлении мясных ингредиентов или колбасы срок хранения сокращается примерно до одних суток. Самой недолговечной считается уже заправленная окрошка — после добавления кваса, кефира или другой жидкой основы ее желательно употребить в течение шести часов даже при хранении в холодильнике, заявила специалист.

Ранее гастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал о влиянии жары на пищеварение и аппетит. По его словам, летом человеку часто меньше хочется есть, и это нормально.

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