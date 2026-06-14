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15:38, 14 июня 2026Экономика

В российском городе затопило отреставрированный за полмиллиарда рублей участок дороги

В Челябинске затопило отреставрированный за полмиллиарда рублей участок дороги
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: 74.ru

В Челябинске в воскресенье, 14 июня, после сильного ливня затопило отремонтированный за полмиллиарда рублей участок улицы Братьев Кашириных. Об этом сообщает 74.RU.

«На Братьев Кашириных затор, на остановке "Поселок Бабушкина" "море вышло из берегов", лучше сюда не ехать», — сообщила одна из читательниц издания. Также жители пожаловались на плохую работу ливневой канализации и сообщили, что машины на трассе на 30-40 сантиметров уходят под воду.

В администрации города заявили, что «с таким залповым дождем не справится ни одна действующая ливневка». Известно также, что дождевая вода попала в автобусы и привела к остановке транспорта на станции «Поселок Бабушкина».

Ранее в Москве и области аномальная жара сменилась дождливой погодой. Осадки и прохлада ожидаются на протяжении всей предстоящей недели, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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