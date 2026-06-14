Москвичей предупредили о дождливой неделе

Синоптик Шувалов сообщил, что в Москве и области ближайшую неделю ожидаются дожди

В Москве и Московской области на ближайшей неделе ожидается прохладная и дождливая погода. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Переход к другому типу погоды — от жаркой и преимущественно сухой к прохладной и с дождями через грозы, град и молнии — произошел вчера. Это если иметь в виду Москву и Московскую область. А что касается дальнейшего прогноза, то на этой неделе этот характер погоды будет преобладать всю неделю», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в понедельник может обойтись без дождей.

«Когда дождя не будет, будет 22-24 градуса. А затем снова дожди и 17-19. То есть чуть ниже 20 градусов тепла. При этом никаких катаклизмов погодных не будет», — заключил он.

В субботу, 13 июня, Москву и Подмосковье после недельной жары накрыл мощный ливень с грозой. Температура воздуха в Московском регионе с 30 градусов понизилась до плюс 20-25 градусов.

