Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 14 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

Москвичей предупредили о дождливой неделе

Синоптик Шувалов сообщил, что в Москве и области ближайшую неделю ожидаются дожди
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетЛивень в Москве

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Москва»

В Москве и Московской области на ближайшей неделе ожидается прохладная и дождливая погода. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Переход к другому типу погоды — от жаркой и преимущественно сухой к прохладной и с дождями через грозы, град и молнии — произошел вчера. Это если иметь в виду Москву и Московскую область. А что касается дальнейшего прогноза, то на этой неделе этот характер погоды будет преобладать всю неделю», — рассказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в понедельник может обойтись без дождей.

«Когда дождя не будет, будет 22-24 градуса. А затем снова дожди и 17-19. То есть чуть ниже 20 градусов тепла. При этом никаких катаклизмов погодных не будет», — заключил он.

В субботу, 13 июня, Москву и Подмосковье после недельной жары накрыл мощный ливень с грозой. Температура воздуха в Московском регионе с 30 градусов понизилась до плюс 20-25 градусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Великобритания перехватила танкер в Ла-Манше, назвав его частью «теневого флота» России. Как отреагировали в Москве?

    В российском приюте для животных произошел пожар

    Тарасова двумя словами описала ситуацию с российскими фигуристами

    В Армении задержали осквернившего мемориал героям Великой Отечественной войны

    Жители российского города пожаловались на отсутствие помощи после потопа

    В российском регионе ввели карантин из-за инфекции у скота

    На Украине образовались огромные очереди из желающих выехать из страны

    Завод «Москвич» объявил сроки начала сборки гибридных машин

    Комбриг оценил сформированную по стандартам НАТО бригаду ВСУ

    Россиянам перечислили снижающие вред шашлыка маринады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok