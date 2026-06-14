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15:53, 14 июня 2026Спорт

Игрок «Зенита» стал лучшим на ЧМ-2026 в одном компоненте

Игрок «Зенита» Дуглас Сантос стал лучшим на ЧМ-2026 по количеству отборов
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: John Sibley / Reuters

Игрок «Зенита» Дуглас Сантос стал лучшим к текущему моменту на ЧМ-2026 по количеству отборов. Об этом сообщает Sports.ru.

Защитник петербуржцев и сборной Бразилии совершил семь отборов в матче с командой Марокко. Сантос провел на поле все 90 минут. Его команда сыграла вничью со счетом 1:1.

Благодаря этому результату бразильцы набрали одно очко. Они расположились на третьем месте в группе С, где им далее предстоит сыграть с командами Гаити и Шотландии.

Отмечается, что за последние три чемпионата мира ни один бразилец не совершал более семи отборов за матч. Аналогичный результат был у Алекса Сандро в игре с командой Швейцарии на ЧМ-2022, в которой пятикратные чемпионы мира выиграли со счетом 1:0.

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