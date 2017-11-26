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Родченков сообщил о просьбе Мутко добавить допинг в мочу украинца

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Виталий Мутко
Виталий Мутко

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков обвинил вице-премьера Виталия Мутко в допинговом заговоре. Об этом The Daily Mail рассказал адвокат Родченкова Джим Уолден.

По информации издания, Родченков сообщил Международному олимпийскому комитету, что во время зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году он трижды встречался с Мутко «лицом к лицу в гостинице» и обсуждал коррупционную допинговую составляющую Игр.

«Предполагалось, что Родченков должен добавить допинг в мочу украинского конкурента, чтобы он выглядел "грязным", и это позволило бы россиянину победить», — заявил адвокат.

В общей сложности Родченков предоставил комиссиям МОК, возглавляемым Освальдом и Шмидом, более 20 отдельных письменных показаний по допингу в России.

Родченков 26 ноября заявил, что докажет существование системы допинга в российском футболе. По словам Уолдена, бывший глава московской антидопинговой лаборатории обладает доказательствами, что десятки российских футболистов были частью государственной допинг-программы.

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