Родченков назвал Россию самым организованным допинговым нарушителем

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков назвал Россию самым организованным нарушителем антидопинговых правил в мире. Его слова приводит The New York Times.
Функционер заявил, что покинул Россию в 2015 году, чтобы рассказать миру правду. «Я раскрыл неоспоримые доказательства мошенничества, надеясь, что это приведет к изменениям. Но мои ожидания не оправдались», — сказал Родченков. По его словам, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается уйти от результатов расследования Ричарда Макларена.
«Бывший министр спорта Виталий Мутко имел решающее влияние на успех российской допинговой программы. Об этом свидетельствует сам факт того, что Россия преследует меня с уголовными обвинениями (...). В российской системе у спортсменов нет выбора, кроме как обманывать», — добавил Родченков.
В мае 2016 года Родченков в интервью The New York Times обвинил ряд российских победителей Олимпиады в Сочи в употреблении запрещенных препаратов, а в июне стал одним из героев фильма телекомпании ARD о допинге в России. Его признания легли в основу официального расследования WADA, которое возглавил Макларен. По итогам расследования российские паралимпийцы были в полном составе отстранены от Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а Олимпиаду пропустили команды по легкой и тяжелой атлетике.