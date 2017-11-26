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Родченков докажет существование системы допинга в российском футболе

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Григорий Родченков
Григорий Родченков

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков готов предоставить Международной федерации футбола (ФИФА) доказательства существования допинга в российском футболе. Об этом The Daily Mail рассказал адвокат Родченкова Джим Уолден.

«Родченков готов поделиться с ФИФА доказательствами, что десятки российских футболистов, в том числе члены сборной России являются частью государственной допинг-программы», — сказал юрист.

По его словам, представители ФИФА могут обратиться к нему в любое время, однако пока они «рады спрятать голову в песок». «Насколько им было бы неудобно, если бы подтвердилось, что российские футболисты были клиентами государственной допинг-программы и Россию пришлось бы отстранять от собственного чемпионата мира», — отметил Уолден.

В середине ноября сообщалось, что ФИФА связалась с Родченковым, желая получить доказательства применения допинга российскими футболистами. Позднее представители ассоциации заявили, что россияне не нарушали антидопинговые правила.

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