СК узнал об ошибках информатора WADA Родченкова

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Следственный комитет России (СКР) опубликовал данные о невозможности вскрытия банок с допинг-пробами российских спортсменов. Таким образом в ведомстве опровергли показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Российскими экспертами по результатам проведенных экспериментов в очередной раз опровергнуты доводы главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена и выводы Школы криминологии Университета Лозанны о возможности вскрытия бутылок "Берег Кит", в которых хранились допинг-пробы спортсменов. Экспертами сделан однозначный вывод о невозможности вскрытия крышки бутылки, повернутой более чем на 60 градусов в сторону закрытия», — говорится в пресс-релизе.

В СКР сообщили, что база данных лабораторной информационной системы была уязвима. «Родченков и его помощники и бывшие сотрудники Московской антидопинговой лаборатории — Олег Мигачев и Тимофей Соболевский — могли осуществлять удаленный доступ к данным и результатам тестирования спортсменов до июня 2016 года, а также могли бесконтрольно изменять их с целью создания ложных доказательств», — отмечается в заявлении.

В ведомстве готовы предоставить доказательства WADA и Международному олимпийскому комитету (МОК).

27 ноября МОК лишил бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, а также биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову медалей, завоеванных на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Всем пятерым отныне запрещено выступать на ОИ и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Ранее в ноябре сборную России лишили восьми медалей сочинской Олимпиады: четырех в лыжных гонках — золота Александра Легкова в марафоне, серебра мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также двух серебряных наград Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); двух золотых бобслеиста Зубкова, еще двух в скелетоне — золота Александра Третьякова и бронзы Елены Никитиной. В активе россиян осталось девять золотых медалей.

В январе 2016-го Родченков переехал в США и выступил информатором WADA. Он обвинил победителей ОИ-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в стране. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.


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