Министр спорта объяснил предложение расстрелять информатора WADA Родченкова

Министр спорта России Павел Колобков объяснил слова почетного президента Олимпийского комитета России (ОКР) Леонида Тягачева о том, что информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова нужно расстрелять. Слова Колобкова приводит «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеканал «Матч ТВ».

«Такие заявления с удовольствием подхватывают западные СМИ. У Леонида Васильевича наболело, он всем сердцем переживает, он сказал это на эмоциях. Я не хотел бы это комментировать. При Сталине, наверное, и нас бы расстреляли», — сказал Колобков.

16 ноября Тягачев заявил, что Родченкова нужно расстрелять за неправду, как сделал бы Сталин.

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В тот же день Всемирное антидопингового агентство (WADA) отказалось восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах, так как РФ не выполнила два требования: публично не признала существование государственной допинговой системы и не предоставила доступа к пробам, находящихся в московской антидопинговой лаборатории. Решение о допуске россиян к Олимпийским играм-2018 МОК должен принять 5 декабря.

В январе 2016-го Родченков переехал из России в США и выступил информатором WADA. Он обвинил российских победителей ОИ-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о государственной системе допинга в России. WADA начало расследование, по итогам которого российских легкоатлетов и тяжелоатлетов не допустили к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а паралимпийцы пропустили Игры-2016 в полном составе.