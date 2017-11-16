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Российскому антидопинговому агентству отказали в восстановлении в правах

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Глава WADA Крейг Риди
Глава WADA Крейг Риди

Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим международному кодексу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение было принято в четверг, 16 ноября, на заседании совета учредителей WADA, которое проходит в Сеуле. Причиной стало неисполнение двух критериев восстановления. Во-первых, РУСАДА публично не признала существования в России допинговой системы на ведомственном уровне, во-вторых, не предоставила доступа к пробам, которые опечатаны в московской антидопинговой лаборатории в связи с продолжающимся федеральным расследованием.

Перед голосованием глава WADA Крейг Риди спросил, есть ли сомнения у членов совета учредителей по поводу сохранения статуса РУСАДА, но не получил возражений.

15 ноября министр спорта Павел Колобков заявил о выполнении Россией всех требований WADA.

12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что WADA не восстановит РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации, и это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

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