Борзаковский рассказал об ушедших с горя в запой российских легкоатлетах

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский рассказал, что многие спортсмены пристрастились к алкоголю из-за отстранения от участия в Олимпийских играх 2016 года. Слова специалиста приводит RT.

«Самый тяжелый момент для спортсменов был в прошлом году во время Кубка России — именно там объявили о недопуске сборной на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро в полном составе. Некоторые ребята даже прибегли к спиртному. Я три дня команду не трогал, после чего разговаривал с ними один на один», — отметил Борзаковский.

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По его словам, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выполнила все антидопинговые требования для восстановления в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Тренер также понадеялся на скорое восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

12 ноября немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит РУСАДА в правах на заседании совета учредителей организации. Это решение может привести к отстранению сборной России от участия в зимней Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

В данный момент ВФЛА бессрочно дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил. Из-за этого все российские легкоатлеты выступают на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Также все спортсмены, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, пропустили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.