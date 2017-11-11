WADA слили новый компромат на россиян

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило базу данных по допинг-тестам российских спортсменов. Об этом сообщает Insidethegames.

По информации издания, база данных может предоставить новые доказательства, что способно повлечь за собой новые санкции в отношении России. Архив содержит информацию о тысячах тестов спортсменов, взятых московской лабораторией с января 2012-го по август 2015 года.

Российские власти не хотели предоставлять WADA информацию из данной базы, и она досталась агентству через информатора, пишет ресурс.

«WADA продолжает основываться на результатах исследования независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена», — заявил глава WADA Крэйг Риди. По его мнению, Москва должна публично признать выводы Макларена. «Только в этом случае мы сможем наконец-то двигаться дальше и восстанавливать доверие к российскому спорту», — добавил Риди.

1 ноября комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда признала российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову виновными в нарушении антидопинговых правил. Спортсмены пожизненно лишены права выступать на Олимпийских играх, а их результаты, показанные на ОИ-2014 в Сочи, аннулированы.

До них аналогичные санкции были применены в отношении Александра Легкова и Евгения Белова. В общей сложности Россия лишилась трех медалей Игр в Сочи — двух серебряных и золотой. Российские спортсмены оспорят данное решение в Спортивном арбитражном суде.