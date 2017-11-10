МОК попытался отобрать у России несуществующую медаль

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой проб россиян с ОИ-2014, по ошибке потребовала от России вернуть медаль, которой нет. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, ее слова приводит «Р-Спорт».

«В этих документах допущена еще и ошибка. Нам, согласно этим документам, надо вернуть на одну медаль больше, чем у нас есть. Комиссия требует вернуть бронзу за командный спринт у девушек, а на деле бронзы нет — они были шестыми», — заявила президент федерации.

9 ноября тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко обвинил в предательстве российского лыжника Илью Черноусова, бронзового призера Игр-2014 в гонке на 50 километров. По его мнению, Черноусов мог выступить анонимным информатором МОК.

Ранее в тот же день комиссия Освальда аннулировала результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой и признала спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. Лыжники пожизненно отстранены от Олимпиад. До них аналогичные санкции были применены в отношении Александра Легкова и Евгения Белова. В общей сложности Россия лишилась трех медалей Игр в Сочи — двух серебряных и золотой.