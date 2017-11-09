Тренер пожизненно отстраненных лыжников нашел предателя в команде

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко предположил, что российский лыжник Илья Черноусов может быть причастен к заговору против своих соотечественников. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Черноусов? Он может быть спокоен только по одной причине: он тоже в этом заговоре, сдает своих партнеров и товарищей, с которыми долго шел к вершине. Теперь смотрит, похихикивая, желая получить эту медаль», — заявил Бородавко.

По мнению тренера, Черноусов может быть анонимным информатором. «От него ведь не было ни одного комментария в поддержку спортсменов, которые, собственно, и вытянули его к этой медали», — добавил Бородавко.

Ранее 9 ноября комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировала результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой и признала их виновными в нарушении антидопинговых правил. После решения МОК Черноусову должна перейти золотая медаль олимпийской 50-километровой дистанции.



