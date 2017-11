Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник объявил войну МОК

Друзья! Как объяснить вот этим двум хлопцам,что МОК вынес решение.......Слова подбирать сложно, хочется сказать многое в очень ненормативной лексике, но я буду бороться до конца. Это нарушение всех прав человека. У меня была ещё надежда на справедливое решение Освальда, который смотрел в глаза. Мои слова , БОГ ВАМ СУДЬЯ' не были услышаны. Это тропа войны,которую мы обязаны выиграть🇷🇺

