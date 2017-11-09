Пожизненно отстраненный от Олимпиад российский лыжник объявил войну МОК

Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненной дисквалификации в связи с нарушением антидопинговых правил на ОИ в Сочи. Об этом в четверг, 9 ноября, он написал в Instagram-аккаунте.

Спортсмен заявил, что будет бороться до конца. «У меня еще была надежда на справедливое решение Дениса Освальда (главы комиссии, занимавшейся проверкой допинг-проб россиян — прим. «Ленты.ру»), который смотрел мне в глаза. Мои слова "бог вам судья" не были услышаны, это тропа войны, которую мы обязаны выиграть», — добавил россиянин.

Ранее 9 ноября комиссия МОК аннулировала результаты российских лыжников Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, а также Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой и признала их виновными в нарушении антидопинговых правил. На Играх-2014 Вылегжанин завоевал три серебряные медали: в гонке на 50 километров, командном спринте классическим стилем и эстафете 4 по 10 километров.