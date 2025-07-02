Генсек НАТО раскритиковал слова Лаврова о Сикорском

Генсек НАТО Рютте резко высказался в адрес Лаврова

Генсек НАТО Марк Рютте раскритиковал главу МИД России Сергея Лаврова после его недавних комментариев о возможном распаде альянса. Об этом сам Рютте сказал в эфире телеканала Fox News.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — высказал мнение генеральный секретарь организации.

Ранее Лавров оценил высказывание Радослава Сикорского. Министр рассказал журналистам, что СССР распался, не выдержав гонки вооружений.

«Наверное, он прогнозирует, раз такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО также приведет к развалу этой организации», — ответил глава МИД РФ.

Ранее Сикорский высказал мнение, что президент России Владимир Путин идет по пути генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он отметил, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение.

В Совфеде на это ответили, что Сикорскому нужно следить за расходами собственной страны.