Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:57, 2 июля 2025Мир

Генсек НАТО раскритиковал слова Лаврова о Сикорском

Генсек НАТО Рютте резко высказался в адрес Лаврова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: IMAGO / Emmi Korhonen / Global Look Press

Генсек НАТО Марк Рютте раскритиковал главу МИД России Сергея Лаврова после его недавних комментариев о возможном распаде альянса. Об этом сам Рютте сказал в эфире телеканала Fox News.

«Лавров — он министр иностранных дел России, кажется, с момента рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его уст не выходило. Так что давайте не будем уделять слишком много внимания господину Лаврову», — высказал мнение генеральный секретарь организации.

Ранее Лавров оценил высказывание Радослава Сикорского. Министр рассказал журналистам, что СССР распался, не выдержав гонки вооружений.

«Наверное, он прогнозирует, раз такой предвестник, что катастрофическое, по моим оценкам, увеличение бюджета стран НАТО также приведет к развалу этой организации», — ответил глава МИД РФ.

Ранее Сикорский высказал мнение, что президент России Владимир Путин идет по пути генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. Он отметил, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение.

В Совфеде на это ответили, что Сикорскому нужно следить за расходами собственной страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не знаю, жив ли мой сын». В Азербайджане фиксируют жестокое обращение с россиянами. Что говорят живущие там русские и туристы?

    Российский боец раскрыл детали бегства иностранных наемников ВСУ

    В Госдепе рассказали о приоритете Трампа насчет Украины

    Армения приостановила импорт российского мороженого

    Два предприятия уничтожены в результате взрывов вблизи Житомира

    Разведка Швейцарии заявила о росте числа дезертиров в ВСУ

    Мощный взрыв в Житомире сняли на видео

    В Госдепе сделали заявление насчет поставок оружия Украине

    Путин пошутил о погоде

    Российская теннисистка выбила с Уимблдона пятую ракетку мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости