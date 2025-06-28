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15:00, 28 июня 2025Мир

В Европе сравнили Путина с Брежневым и предрекли России путь СССР

Глава МИД Польши Сикорский: Путин идет по пути Брежнева
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yuri Abramotchkin / Russian Look / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин идет по пути генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева,. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью AFP.

По мнению дипломата, Путин должен понять, что «он идет по пути Брежнева». «Он сам однажды сказал, что Советский Союз развалился, потому что тратил слишком много на вооружение, а теперь он делает точно то же самое», — рассказал Сикорский.

27 июня Владимир Путин заявил, что Россия может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. По словам главы государства, ведомства обсуждают такие планы.

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