«Мы заплатили за это инфляцией». Путин раскрыл расходы России на оборону и объявил, что их планируют сократить

Путин: РФ из-за инфляции может сократить бюджетные расходы на оборону

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 июня, выступил на пресс-конференции в Минске и сообщил, что РФ может сократить бюджетные расходы на оборону, рост которых стал одной из причин увеличения темпов инфляции. На данный момент, по его словам, ведомства обсуждают такие планы.

У нас немаленькие [оборонные] расходы сегодня, это 6,3 процента ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много, и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать Владимир Путин президент России

Российский лидер уточнил, что 6,3 процента ВВП — это 13,5 триллиона рублей (суммарный объем ВВП в денежном выражении составляет 223 триллиона). «Мы заплатили за это (рост бюджетных расходов — прим. «Ленты.ру») инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», — подчеркнул он.

Путин высказался об экономике стран Запада словами «сами скоро сдохнут»

Российский президент отметил, что пока в планах у страны сокращение оборонных расходов, страны НАТО, наоборот, планируют увеличить расходы в данном сегменте. «Так кто себя ведет агрессивно?» — задался вопросом он.

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В целом, характеризуя ситуацию в экономике как в России, так и в Европе, он указал, что европейские коллеги все время «хоронят» Москву, несмотря на то, что сами испытывают большие трудности и буквально находятся на грани выживания.

Сами скоро сдохнут там! А нас хоронят, не переставая Владимир Путин президент России

Он уточнил, что в прошлом году экономика РФ выросла на 4,3 процента. При этом в 2025 году, по его словам, «скромнее намного, с целью борьбы с инфляцией — но мы целенаправленно это делаем». «А в Еврозоне рост 0,9 процента», — напомнил Путин. Так же в стране произошло и с ростом зарплат, которые в прошлом году прибавили 9,7 процента, а в начале текущего — 4 процента.

Оборонные расходы в России находились на пределе

Выступая на коллегии Минобороны в прошлом году, Путин подчеркивал, что повышение оборонных расходов имеет свой предел и не может происходить вечно. По данным на декабрь 2024-го, траты на повышение обороноспособности выросли до 6,3 процента.

Президент отмечал, что помимо обороны необходимо развивать и другие сферы: экономику, науку, образование, здравоохранение и другие, важные для российского общества.

Бюджетом России на 2025-2027 годы были предусмотрены следующие расходы: в 2025-м — 41 469,5 триллиона (19,3 процента ВВП), в 2026-м — 44 022,2 триллиона (19,1 процента ВВП), в 2027-м — 45 915,6 триллиона (18,5 процента ВВП)

При этом на этой неделе были скорректированы параметры бюджета на этот год с увеличением дефицита с 0,5 процента до 1,7 процента ВВП. Также ежегодное снижение доли в бюджете расходов на оборону закладывалось в плане до 2027 года. А в 2026-м предусматривается рост расходов на социальную политику и национальную экономику, но в целом в структуре расходов в 2025-2027 годах наибольший объем составят расходы на национальную оборону, социальную политику и национальную экономику.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В конце прошлого года глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов приводил конкретные цифры по разделу «Национальная оборона»: 13,49 триллиона рублей в 2025-м, 12,79 триллиона в 2026-м и 13,07 триллиона в 2027-м.

«Выделенные деньги позволят и дальше развивать нашу армию, а это и потребности СВО и, конечно, социальная защита наших воинов. Это — абсолютный приоритет», — отмечал он.

Мировые военные расходы резко взлетели

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), глобальные военные расходы достигли в прошлом году почти 2,72 триллиона долларов. К 2023-му они увеличились на рекордные со времен окончания холодной войны 9,4 процента.

Наиболее быстрый рост в этой сфере показали Европа и Ближний Восток, тогда как на долю США, Китая, России, Германии и Индии пришлось 60 процентов общемирового объема оборонных расходов. В общей сложности расходы на оборону увеличили в прошлом году 100 стран.