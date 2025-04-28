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09:18, 28 апреля 2025Экономика

Стало известно о рекордном росте мировых военных расходов

SIPRI: Мировые военные расходы выросли в 2024 году на рекордные 9,4 %
Дмитрий Воронин

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Глобальные военные расходы достигли в 2024 году почти 2,72 триллиона долларов, увеличившись к 2023-му на рекордные со времен окончания холодной войны 9,4 процента. Об этом со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) сообщает ТАСС.

По словам экспертов организации, особенно быстрый рост наблюдался в Европе и на Ближнем Востоке, а на долю США, Китая, России, Германии и Индии пришлось 60 процентов общемирового объема оборонных трат. Направляемая на военные нужды доля мирового ВВП достигла по итогам года 2,5 процента.

Всего свои военные расходы в 2024-м увеличили более 100 стран. Как отметил научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Ксяо Лян, в связи с тем, что власти по всему миру стали уделять им больше внимания, зачастую делая это за счет других статей бюджета, все это «может иметь значительные последствия для общества в течение многих лет».

Мировые военные расходы достигают максимумов уже не первый год. Так, в 2022-м они стали самыми значительными за восемь лет, увеличившись на 3,7 процента.

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