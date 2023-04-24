Военные расходы в мире стали рекордными

SIPRI: военные расходы в мире в 2022 году стали рекордными за 8 лет

Военные расходы в мире в 2022 году стали рекордными за восемь лет, сказано в исследовании Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что росту показателей поспособствовал разворот политики в Европе, где правительства нарастили свои силы до максимума после начала специальной военной операции на Украине. В частности, расходы на оборону выросли на 3,7 процента в реальном выражении и достигли рекордного уровня в 2,24 триллиона долларов в 2022 году.

«Непрерывный рост мировых военных расходов в последние годы является признаком того, что мы живем во все более небезопасном мире. Государства наращивают военную мощь в ответ на ухудшение обстановки в плане безопасности, улучшения которой они не предвидят в ближайшем будущем», — объяснил старший научный сотрудник SIPRI Нан Тиан.

В частности, оборонные бюджеты стран-членов НАТО увеличились на 0,9 процента по сравнению с 2021 годом, так как расходы сократились в таких странах, как Италия, Турция и Греция. При этом отмечается, что США тратят больше всех в мире на оборону, поскольку их военный бюджет больше, чем у вместе взятых стран из десятки крупнейших покупателей оружия.

Ранее в Великобритании предрекли прекращение помощи Украине со стороны Запада. По мнению британских генералов, Киев лишится военной поддержки и возможности наступать в случае провала весенней кампании.