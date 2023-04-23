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23:48, 23 апреля 2023Мир

В Британии предрекли прекращение помощи Украине со стороны Запада

Daily Mail: Украина может лишиться западной военной помощи в ближайшие месяцы

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Украина лишится западной военной помощи и возможности наступать в случае провала весенней кампании. Об сообщает Daily Mail со ссылкой на опрошенных британских генералов.

По их словам, судьба страны и украинского конфликта решится в ближайшие месяцы. «Неудача может означать, что дверь закроется навсегда», — сказали офицеры.

Отмечается, что ВСУ не сможет нанести крупномасштабный удар из-за сложности проведения такой операции. По данным издания, украинские военные планируют проводить ограниченные маневры.

Кроме того, Киев ждут логистические неприятности, так как поставляемые западными странами вооружения требуют уникального подхода в их обслуживании, заявили генералы.

По мнению британских офицеров, важнейшая задача местного руководства заключается том, чтобы убедить Соединенные Штаты и Евросоюз продолжить снабжать ВСУ военной техникой.

Ранее замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что военную помощь Киеву необходимо увеличить десятикратно. В связи с этим Мельник призвал украинских партнеров пересечь все «красные линии» и выделить на поставки оружия Киеву один процент ВВП.

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Марина Совина
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