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18:36, 27 июня 2025Экономика

Путин заявил о росте зарплат в России

Путин: С начала 2025 года заработные платы в РФ выросли на четыре процента
Кирилл Луцюк

Фото: KapiKupi / Shutterstock / Fotodom

В 2024 году зарплаты в РФ в реальном выражении увеличились на 9,7 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

С начала текущего года уровень зарплат поднялся на четыре процента. По словам главы государства, заработные платы увеличиваются во всех странах Евразийского экономического союза. Президент сказал, что повышение зарплат — это позитивный пример борьбы России за здоровую экономику, несмотря на большой оборонный бюджет и высокую инфляцию.

Ранее были опубликованы результаты опроса, который показал, что ряд российских компаний приготовились к снижению заработных плат. Некоторые собираются сделать это уже в ближайшие несколько месяцев.

Согласно иным прогнозам, по итогам 2025 года номинальные заработные платы в стране вырастут на 16,8 процента, а реальные — на 6,8 процента к уровню 2024 года.

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