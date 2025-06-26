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08:16, 26 июня 2025Экономика

Россиянам предсказали снижение зарплат

«Газета.Ru»: Ряд компаний начнут сокращать заработные платы в ближайшие месяцы
Кирилл Луцюк

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Многие российские компании приготовились к снижению заработных плат. Это показал опрос проведенный «Актион Бухгалтерия». Его результаты процитировала «Газета.Ru».

В период от месяца до года оклады планируют урезать 16,5 процента компаний. Из них запустить этот процесс уже в ближайший месяц-три намереваются 3,6 процента. Кроме того, 56,7 процента первыми будут сокращать заработную плату линейным сотрудникам, то есть тем, кто выполняет основные задачи, а 36,5 процента снизят оклады топ-менеджерам.

Отвечая на вопрос о причинах такой политики, 41,1 процента посетовали на падение выручки бизнеса и сослались на оптимизацию расходов. Кроме того, почти 30 процентов запустили рабочих автоматизацию процессов.

Ранее сообщалось, что с января по май 2025 года в РФ в полтора-два раза подскочили ежемесячные оклады некоторых IT-фрилансеров. Средние оклады HTML-верстальщиков поднялись на 94 процента и достигли отметки примерно в 45,8 тысячи рублей в месяц.

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