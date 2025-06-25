В России сообщили о резком росте доходов одной категории работников

Solar Staff: Доходы некоторых IT-фрилансеров в России подскочили в 1,5-2 раза

По итогам первых пяти месяцев 2025 года ежемесячные оклады некоторых IT-фрилансеров в России подскочили в 1,5-2 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом свидетельствуют данные аналитиков компании Solar Staff, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Речь идет о зарплатах подобного рода специалистов, сотрудничающих с крупным и средним бизнесом в РФ на сдельной и периодической основе. За отчетный период средние оклады HTML-верстальщиков, в частности, увеличились на 94 процента и достигли отметки примерно в 45,8 тысячи рублей в месяц.

В топ-3 IT-фрилансеров по темпам роста окладов также вошли системные администраторы и тестировщики. Средние оклады первых за это время выросли на 88 процентов (до 94,8 тысячи рублей в месяц), а вторых — на 87 процентов (до 157,9 тысячи). В пятерку лидеров по динамике роста зарплат также вошли маркетологи (плюс 82 процента, до 108,8 тысячи) и программисты (плюс 28 процентов, до 186,2 тысячи). Средние оклады системных аналитиков, в свою очередь, увеличились на 23 процента и достигли 104,5 тысячи рублей в месяц.

Руководители российских компаний все чаще прибегают к поиску IT-фрилансеров на фоне острой нехватки квалифицированных программистов с большим опытом работы. Подобная стратегия, отметил глава Solar Staff Роман Шинкаренко, позволяет им гибко реагировать на задачи рынка и запускать проекты без потерь времени на найм в штат. Темпы роста средних зарплат в IT-отрасли являются одними из самых высоких на российском рынке, поэтому в среднесрочной перспективе стоит ожидать продолжения активной борьбы работодателей за senior- и middle-специалистов, сходятся во мнении эксперты.