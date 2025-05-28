Рост зарплат в IT-отрасли оценили

RealHR: За пять лет зарплаты в IT-отрасли в России выросли на 40 процентов

За последние пять лет доходы айтишников в России выросли на 40 процентов. Рост зарплат в отрасли оценили в рекрутинговом агентстве RealHR, сообщает газета «Известия».

Сильнее всего зарплаты айтишников росли в 2022-2023 годах. За это время доход senior-специалистов вырос от 10 до 19 процентов, middle — от 11 процентов. У некоторых сотрудников зарплаты подняли до 39 процентов. При этом среди наиболее опытных специалистов, то есть «сеньоров», активнее росла зарплата iOS-разработчиков и PHP-разработчиков (плюс 25 и 24 процента соответственно). Среди специалистов ниже рангом зарплаты быстрее росли у C++ разработчиков (плюс 46 процентов) и product-менеджеров (плюс 39 процентов).

Разрыв между максимальной и средней зарплатой среди IT-специалистов в отрасли мобильной разработки стала улучшаться со второго полугодия 2023 года. Зарплата мидл-разработчиков поднялась до 300, а сеньоров — выше 400 тысяч рублей.

Как показало исследование, проведенное сервисом «Работа.ру», каждый пятый житель России получил повышение по итогам I квартала 2025 года. Чаще, чем у прочих, повышения (и должностные, и зарплатные) получали айтишники (девять процентов), а также те, кто занят в сегменте производства (шесть процентов). При этом 14 процентам повысили заработную плату, но оставили на прежней должности.