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08:55, 4 апреля 2025Экономика

Процент повышенных в должности россиян подсчитали

«Работа.ру»: Каждый пятый россиянин получил повышение в I квартале 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Каждый пятый житель России получил повышение по итогам I квартала 2025 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру».

Оказалось, что 14 процентам повысили заработную плату, но оставили на прежней должности. Два процента получили более высокий пост без увеличения оклада, а для пяти процентов продвижение по карьерной лестнице было сопряжено с ростом заработной платы.

Отмечается, что чаще, чем у прочих, повышения (и должностные, и зарплатные) получали айтишники (девять процентов), а также те, кто занят в сегменте производства (шесть процентов). Кроме того, росли оклады у специалистов транспортного (15 процентов), строительного (14 процентов), производственного и аграрного секторов (13 процентов).

Ранее сообщалось, что в 2024 году россияне стали чаще жаловаться на задержку или невыплату заработной платы. Количество таких сигналов выросло больше чем на треть. В прошлом году Роструд получил 18,4 тысячи жалоб, связанных с задолженностью по заработной плате.

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